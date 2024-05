Netflix: nowości na długi weekend. Co obejrzeć w serwisie?

"Sprawa Asunty" to najnowsza propozycja true crime od Netfliksa, która skupia się na morderstwie 12-letniej Asunty. Jest 21 września 2013 r., kiedy Rosario Porto (Candela Pena) i Alfonso Basterra (Tristan Ulloa) pojawiają się na komisariacie policji, by zgłosić zaginięcie swojej przybranej córki, Asunty (Iris Whu). Tymczasem przy drodze w okolicy Santiago de Compostela znalezione zostaje ciało nastoletniej dziewczynki. Policja nie ma wątpliwości, że ma to związek ze sprawą zaginięcia dziecka. Kiedy okazuje się, że znalezione w rowie zwłoki należą do 12-letniej Asunty, w sprawie zaczyna pojawiać się coraz więcej niewiadomych. Okazuje się przy tym, że dziewczynka została porzucona kilka kilometrów od rodzinnej farmy, którą przed śmiercią zamieszkiwali rodzice Rosario. Śledczy postanawiają wówczas przeszukać dom małżeństwa, gdzie dokonują szokującego odkrycia.