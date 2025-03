Kto wyreżyseruje nową adaptację prozy Kinga dla Netfliksa? Tego nazwiska się nie spodziewałeś

Dla Aronofsky’ego będzie to pierwsza współpraca z Netfliksem. Biorąc pod uwagę, że „Cujo” nie jest typowym kandydatem do sezonu nagród, trudno ocenić, czy platforma zdecyduje się na kinową dystrybucję.



Aronofsky to twórca, który balansuje między sukcesami a nietrafionymi eksperymentami. W ciągu ostatnich 25 lat nakręcił zaledwie osiem filmów, ale za każdym razem próbował czegoś nowego i podejmował spore ryzyko - co szczerze szanuję. Nie trzeba być fanem jego filmografii, by przyznać, że „mother!”, „Wieloryb”, „Źródło”, „Czarny łabędź”, „Zapaśnik” czy „Requiem dla snu” to projekty interesujące i z charakterem. Wierzę, że taki też będzie „Cujo”.



Tymczasem Netflix zabierał się za prozę mistrza horroru już wielokrotnie. Wśród adaptacji platformy można wymienić m.in. „Grę Geralda”, „Telefon pana Harrigana”, „1922” i „W wysokiej trawie”.



Czytaj więcej o Netfliksie: