Wystąpiła w nowym filmie Netfliksa. Zaginęła dwa dni przed premierą

Ta tragedia wydarzyła się w 2011 roku w miasteczku Joplin w stanie Missouri. Kiedy przechodziło przez nie tornado, mieszkańcom wydawało się, że to koniec świata. Za sprawą niszczycielskich sił natury zginęło 158 osób, a jakieś 1000 zostało rannych. Jednym z ocalałych był Steven Weersing, ówczesny licealista. Poniósł on spore obrażenia, z powodu których musiał walczyć z infekcją. Lekarze nie wiedzieli czy uda się go uratować, ale po operacjach wybudził się z medycznej śpiączki. Podczas rekonwalescencji towarzystwa dotrzymywała mu Tara Fleming. Wtedy zbliżyli się do siebie i zostali parą.



Historię narodzonego z tragedii związku Steven Weersing i Tara Fleming opowiedzieli niedawno twórcom dokumentu Netfliksa "Tornado: Miasto w pułapce", który dokładnie dzisiaj, 19 marca, pojawił się na Netfliksie. Nie mieli jednak w tym tygodniu zbyt wielu okazji do świętowania. Pewne wydarzenia z udziałem byłej partnerki wzbudziły bowiem niepokój mężczyzny.