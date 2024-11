Tak dobrego dreszczowca Netflix nie miał od lat. Widzowie zachwyceni

Thriller "Kontrola bezpieczeństwa" śledzi losy młodego agenta TSA, próbującego przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który go szantażuje. Chciałby bowiem przewieźć niebezpieczną paczkę. W tym celu zamierza dostać się do samolotu odlatującego w wigilię Bożego Narodzenia. Ethan Kopek nie chce się na to zgodzić, więc zaczyna się gra w kotka i myszkę. Mówiąc w skrócie: dostajemy "Szklaną pułapkę" na lotnisku.



Wśród zalewu świątecznej tandety Netfliksa, "Kontrola bezpieczeństwa" wydaje się czymś świeżym i oryginalnym. Nic w sumie dziwnego, że widzowie oszaleli na punkcie trailera tego dreszczowca. Wygląda oszałamiająco i obiecuje rozrywkę, dzięki której będą obgryzać paznokcie z nerwów. Zadba o to gwiazdorska obsada. W główną rolę wciela się Taron Egerton a towarzyszy mu znana z "Purpurowych serc" Sofia Carson i Jason Bateman.