Netflix kończy z kultową usługą, ale szykuje niespodziankę na otarcie łez

Dzisiaj Netflix to streamingowy gigant, który staje w szranki z kinami, telewizją i - przede wszystkim - innymi platformami VOD. Początki wyglądały jednak inaczej i u swego zarania firma konkurowała z wypożyczalniami DVD, oferując klientom dostawę wybranych tytułów w czerwonej kopercie do skrzynki pocztowej. Po 25 latach postanowiła jednak z tej usługi zrezygnować.



Co prawda wysyłkowa wypożyczalnia Netfliksa ma swoich zatwardziałych fanów, ale jak można się spodziewać, w 2023 roku nie da się powiedzieć, żeby była to duża grupa. W końcu to sama platforma zmieniła nasze odbiorcze przyzwyczajenia, odsyłając fizyczne nośniki do lamusa. Dlatego ostatnie płyty wyśle za jakieś półtora miesiąca - 29 września.



