Netflix rezygnuje z kultowej usługi. To koniec pewnej epoki

Po niesamowitych 25 latach podjęliśmy trudną decyzję, aby zrezygnować z usługi wraz z końcem września. Naszym celem zawsze była jak najwyższa jakość usług dla naszych użytkowników, ale rynek DVD ciągle się kurczy, przez co stanie się to niesamowicie trudne. Wybór 2023 roku na nasz finałowy sezon, pozwoli nam utrzymać wysoki poziom usługi do samego końca, abyśmy mogli odejść niepokonani.