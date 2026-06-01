Na Orange Warsaw Festival widziałem koncert w 8K. W VR-ze bawiłem się znakomicie

Oragne Warsaw Festival to oczywiście przede wszystkim muzyka. W tym roku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec mogliśmy usłyszeć m.in. Livkę, Sokoła, Lewisa Capaldiego, FKA Twigs czy Olivię Dean. Na uczestników imprezy czekały również liczne food trucki, w których można było się w każdej chwili posilić, oraz strefy sponsorów pełne różnorakich atrakcji. Trzeba było uważać, żeby się nie zatracić w tej przebogatej ofercie. Nikt przecież nie chciał spóźnić się na wyczekiwany koncert.



Bo wszyscy wiemy jak to jest na festiwalach muzycznych. Orange Warsaw Festival nie jest wyjątkiem. Tam również tłumy ludzi pchają się pod scenę, aby być jak najbliżej uwielbianego artysty. Na wybrany koncert trzeba przyjść jak najwcześniej, żeby zająć dobre miejsce. Inaczej pozostaje oglądać występy na Orange Stage na telebimie, albo wyginać się i stawać na palcach, by dojrzeć wydarzenia na mniejszej, acz również obleganej Warsaw Stage. Dlatego tak przydatne i wygodne wydaje się rozwiązanie, które znajdowało się tuż obok.

Orange Warsaw Festival 2026 - koncerty w VR

W pobliżu Orange Stage stała piętrowa Strefa Orange. Na dole DJ grał hity do tańca, ale wystarczyło wejść po schodach, aby przenieść się do przyszłości. Zobaczyć ludzi, którzy siedzą na obrotowych krzesłach w goglach VR, w oniemieniu rozglądają się dookoła i machają rękami niczym Tom Cruise w "Raporcie mniejszości". Oni bawią się właśnie w miejscu inaczej niedostępnym dla publiczności.

Do dyspozycji festiwalowiczów były trzy stanowiska, na których dzięki goglom VR mogli przenieść się pod samą scenę - zarówno Orange Stage, jak i Warsaw Stage. Z umieszczonych przy nich kamer 360 stopni obraz i dźwięk w jakości 8K leciały światłowodem Orange bezpośrednio do urządzeń. Dzięki temu można było cieszyć się miejscem w pierwszym rzędzie. Tylko bez ścisku, bez tłoku, bez barierek wrzynających się w brzuch. Bo to akurat zostało zarezerwowane dla szalejącej w realu publiczności, której dało się przyjrzeć po odwróceniu głowy.

Fot.: obraz transmitowany z gogli VR na Orange Warsaw Festival 2026

Pokaz immersyjnej technologii dla mediów odbywał się zaraz po rozpoczęciu festiwalu. Gdy założyłem gogle VR na głowę, Orange Stage czekała jeszcze na Pezeta, ale na Warsaw Stage występowała już Sarah Julia. A ja byłem obok. Gdzieś między nią a barierkami, przy których bawili się festiwalowicze. Oni też znajdowali na wyciągnięcie ręki. Tylko gdy wyciągnąłem rękę, na dłoni wyskoczyło interaktywne menu. Pozwalało ono przeskoczyć z jednej sceny na drugą, bądź zobaczyć co dzieje się przede mną - wbudowane w urządzenie kamery transmitowały obraz otoczenia bezpośrednio na ekran.

Fot.: Strefa Orane na Orange Warsaw Festival 2026

Po każdym skorzystaniu z gogli VR obsługa dezynfekowała urządzenie za pomocą promieniowania UV, dzięki czemu festiwalowicze mogli być pewni, że nie złapią żadnych bakterii czy wirusów. Korzystanie z gogli nie budziło więc obaw o higienę. Tym samym uczestnicy Orange Warsaw Festival spokojnie mogli zakładać je na głowy podczas wybranych koncertów, jeśli tylko z jakichś powodów nie dostali się pod scenę. Albo po prostu z ciekawości chcieli sprawdzić jak wygląda koncert w VR.



Transmitujące obraz z koncertów gogle VR były na tegorocznym Orange Warsaw Festival przede wszystkim właśnie ciekawostką. Aczkolwiek korzystanie z nich okazało się tak przyjemne, immersyjne i wygodne, że aż chciałoby się, by podobne rozwiązania stały się standardem na festiwalach muzycznych.

Rafał Christ 01.06.2026 10:24

