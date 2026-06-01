Filmy na Dzień Dziecka 2026. Nowości do obejrzenia z najmłodszymi

Serwisy streamingowe pękają w szwach od produkcji familijnych. Wśród nich znajdują się również animowane nowości, które warto obejrzeć ze swoimi pociechami. Dzień Dziecka to idealny moment, aby nadrobić uwielbiane tytuły i spędzić czas z najmłodszymi. Co obejrzeć? Polecamy 5 miłych filmów animowanych.

Dzień dziecka 2026 - co obejrzeć? Nowości w streamingu

W cudzej skórze

Tytuł filmu: W cudzej skórze (Swapped)

W cudzej skórze (Swapped) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 41m

1h 41m Reżyseria: Nathan Greno

Nathan Greno Obsada: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer

Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer Ocena IMDb: 7,3/10

"W cudzej skórze" to najnowsza animowana komedia w serwisie Netflix, która opowiada o przyjaźni małego leśnego stworzenia i majestatycznego ptaka. Sęk w tym, że początkowo oboje są oni naturalnie zaprzysiężonymi wrogami z Doliny. Kiedy zwierzaki niespodziewanie zamieniają się ciałami, okazuje się, że będą musieli pożyczyć pióra oraz futro i połączyć siły w najbardziej zwariowanej przygodzie swojego życia.

Zwierzogród 2

Tytuł filmu: Zwierzogród 2 (Zootopia 2)

Zwierzogród 2 (Zootopia 2) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 47m

1h 47m Reżyseria: Jared Bush, Byron Howard

Jared Bush, Byron Howard Obsada: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster

Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7,3/10

"Zwierzogród 2" to kontynuacja uwielbianej animacji Disneya, która ponownie skupia się na przygodach detektywów Judy Hops i Nicka Bajera. Bohaterowie depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który doprowadza do tego, że w mieście ssaków wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Policjanci podejmują się rozwiązania tej sprawy, buszując po nieznanych im dzielnicach, jednak mrok, który tam zastaną, wystawi na próbę ich partnerski układ.

Pan Wilk i spółka 2

Tytuł filmu: Pan Wilk i spółka 2 (The Bad Guys 2)

Pan Wilk i spółka 2 (The Bad Guys 2) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Pierre Perifel, JP Sans

Pierre Perifel, JP Sans Obsada: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos

Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos Ocena IMDb: 7/10

"Pan Wilk i spółka 2" to druga część animacji od studia DreamWorks. Tym razem bohaterowie filmu, Pan Wilk i jego banda zwierzaków-przestępców, z trudem odnajdują swoje miejsce w świecie uczciwości. Niespodziewanie okazuje się, że będą oni musieli wrócić z emerytury, aby przeprowadzić swój ostatni skok. Zmuszają ich do tego przeciwnicy, a raczej przeciwniczki, których ekipa totalnie się nie spodziewała.

W krainie snów

Tytuł filmu: W krainie snów (In Your Dreams)

W krainie snów (In Your Dreams) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 31m

1h 31m Reżyseria: Alexander Woo

Alexander Woo Obsada: Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Simu Liu, Cristin Milioti

Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Simu Liu, Cristin Milioti Ocena IMDb: 6,5/10

"W krainie snów" to animacja, z którą mogą zapoznać się subskrybenci Netfliksa. Film koncentruje się na 12-latce Stevie i jej 8-letnim braciszku Elliotcie, którzy wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Wszystko po to, by Sandman spełnił ich największe marzenie o perfekcyjnej rodzinie. Zanim jednak to się wydarzy, rodzeństwo będzie musiało poradzić sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów.

W głowie się nie mieści 2

Tytuł filmu: W głowie się nie mieści 2 (Inside Out 2)

W głowie się nie mieści 2 (Inside Out 2) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 36m

1h 36m Reżyseria: Kelsey Mann

Kelsey Mann Obsada: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira

Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,5/10

Animacja "W głowie się nie mieści 2" skupia się na nastoletniej już Riley, którą czeka sporo zmian i wyzwań - nie dość, że bohaterka będzie chciała dać z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki w grze w hokej, to w dodatku czeka ją rozpoczęcie nauki w liceum. Kochający rodzice starają się wspierać córkę najlepiej jak mogą, jednak nawet oni nie będą w stanie wygrać z tak potężnym przeciwnikiem, jakim jest... dojrzewanie.

Anna Bortniak 01.06.2026 12:01

