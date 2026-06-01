Filmy na Dzień Dziecka 2026. Nowości do obejrzenia z najmłodszymi
Dzień Dziecka to najlepsza okazja, by sprawić przyjemność swoim pociechom i spędzić z nimi popołudnie w towarzystwie animowanych nowości. Oto TOP 5 najlepszych animacji, które warto obejrzeć z najmłodszymi.
Dzień dziecka 2026 - co obejrzeć? Nowości w streamingu
W cudzej skórze
- Tytuł filmu: W cudzej skórze (Swapped)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 41m
- Reżyseria: Nathan Greno
- Obsada: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer
- Ocena IMDb: 7,3/10
"W cudzej skórze" to najnowsza animowana komedia w serwisie Netflix, która opowiada o przyjaźni małego leśnego stworzenia i majestatycznego ptaka. Sęk w tym, że początkowo oboje są oni naturalnie zaprzysiężonymi wrogami z Doliny. Kiedy zwierzaki niespodziewanie zamieniają się ciałami, okazuje się, że będą musieli pożyczyć pióra oraz futro i połączyć siły w najbardziej zwariowanej przygodzie swojego życia.
Zwierzogród 2
- Tytuł filmu: Zwierzogród 2 (Zootopia 2)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 47m
- Reżyseria: Jared Bush, Byron Howard
- Obsada: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 7,3/10
"Zwierzogród 2" to kontynuacja uwielbianej animacji Disneya, która ponownie skupia się na przygodach detektywów Judy Hops i Nicka Bajera. Bohaterowie depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który doprowadza do tego, że w mieście ssaków wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Policjanci podejmują się rozwiązania tej sprawy, buszując po nieznanych im dzielnicach, jednak mrok, który tam zastaną, wystawi na próbę ich partnerski układ.
Pan Wilk i spółka 2
- Tytuł filmu: Pan Wilk i spółka 2 (The Bad Guys 2)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 44m
- Reżyseria: Pierre Perifel, JP Sans
- Obsada: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos
- Ocena IMDb: 7/10
"Pan Wilk i spółka 2" to druga część animacji od studia DreamWorks. Tym razem bohaterowie filmu, Pan Wilk i jego banda zwierzaków-przestępców, z trudem odnajdują swoje miejsce w świecie uczciwości. Niespodziewanie okazuje się, że będą oni musieli wrócić z emerytury, aby przeprowadzić swój ostatni skok. Zmuszają ich do tego przeciwnicy, a raczej przeciwniczki, których ekipa totalnie się nie spodziewała.
W krainie snów
- Tytuł filmu: W krainie snów (In Your Dreams)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 31m
- Reżyseria: Alexander Woo
- Obsada: Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Simu Liu, Cristin Milioti
- Ocena IMDb: 6,5/10
"W krainie snów" to animacja, z którą mogą zapoznać się subskrybenci Netfliksa. Film koncentruje się na 12-latce Stevie i jej 8-letnim braciszku Elliotcie, którzy wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Wszystko po to, by Sandman spełnił ich największe marzenie o perfekcyjnej rodzinie. Zanim jednak to się wydarzy, rodzeństwo będzie musiało poradzić sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów.
W głowie się nie mieści 2
- Tytuł filmu: W głowie się nie mieści 2 (Inside Out 2)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 36m
- Reżyseria: Kelsey Mann
- Obsada: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira
- Nasza ocena: 8/10
- Ocena IMDb: 7,5/10
Animacja "W głowie się nie mieści 2" skupia się na nastoletniej już Riley, którą czeka sporo zmian i wyzwań - nie dość, że bohaterka będzie chciała dać z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki w grze w hokej, to w dodatku czeka ją rozpoczęcie nauki w liceum. Kochający rodzice starają się wspierać córkę najlepiej jak mogą, jednak nawet oni nie będą w stanie wygrać z tak potężnym przeciwnikiem, jakim jest... dojrzewanie.
