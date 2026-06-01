Lista nowości HBO Max na czerwiec 2026 wylądowała. Pełno niespodzianek
HBO Max ujawnił nowości, które subskrybenci zobaczą w pierwszej połowie czerwca. Wynika z nich, że ten miesiąc będzie pełen niespodzianek. Jedno jest pewne - warto było czekać.
Lista nowości HBO Max na czerwiec właśnie wylądowała. Serwis ujawnił, co widzowie będą mieli okazję zobaczyć w pierwszej połowie miesiąca. Premiery są zachwycające - do biblioteki wpadnie m.in. "Kompletnie nieznany" z Timotheem Chalametem, trzy części "Facetów w czerni" oraz premierowy odcinek najnowszego polskiego serialu "Proud", o którym z pewnością będzie głośno. Co jeszcze pokaże HBO Max? Sprawdzamy.
HBO Max: nowości na czerwiec 2026. Co obejrzeć?
Proud
"Proud" to najnowszy polski serial, który ma już na swoim koncie wygraną w konkursie głównym prestiżowego festiwalu Series Mania. Produkcja odcinkowa skupia się na Filipie, młodym i nieodpowiedzialnym geju, który prowadzi beztroskie i imprezowe życie. Kiedy nieoczekiwanie dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat staje na głowie. Od teraz mężczyzna będzie musiał przejąć opiekę nad małym dzieckiem, mierząc się jednocześnie z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami oraz społecznymi uprzedzeniami.
Kompletnie nieznany
Film biograficzny "Kompletnie nieznany" opowiada o przełomowym wzroście Boba Dylana do sławy. Mało kto zdaje sobie wówczas sprawę, że ten 19-letni muzyk, który przybywa do Nowego Jorku w latach 60., zmieni bieg amerykańskiej muzyki. W pewnym momencie swojej kariery na scenie folkowej podejmuje on kontrowersyjny wybór, który odbija się echem na całym świecie. W obsadzie znaleźli się: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy oraz Boyd Holbrook.
Prawdziwy ból
Do HBO Max wpadnie również "Prawdziwy ból", amerykańsko-polski komediodramat z 2024 roku w reżyserii Jessego Eisenberga, który również wciela się w jedną z głównych ról. Film koncentruje się na dwóch kuzynach - Davidzie i Benjim - którzy po śmierci ukochanej babci wyruszają w podróż do Polski. Chcą w ten sposób uczcić pamięć kobiety i zbadać swoje rodzinne korzenie. Podczas tej wyprawy odwiedzają miejsca związane z historią ich rodziny, próbując odbudować napiętą relację, która ich łączy.
Pełna lista nowości HBO Max na czerwiec 2026
1 czerwca
- Adult Swim's The Elephant
- Republika Jajogłowych
2 czerwca
- Wieczne Wartości: Kult piękna, odc. 1
3 czerwca
- Zima w Sokcho
4 czerwca
- Nasienie świętej figi
- Faceci w czerni 3
- Faceci w czerni 2
- Faceci w czerni
- Wyśnione piosenki
5 czerwca
- Los Topuria, odc. 1
- Baylen Out Loud III, odc. 1
- Lighthouse
- Kompletnie nieznany
- Abigail
6 czerwca
- Prawdziwy ból
- Horton słyszy Ktosia
- Wallace i Gromit: Klątwa królika
- Rozdzieleni
- Duse
8 czerwca
- Megalomani
10 czerwca
- Naked and Afraid XIX, odc. 1-12
- Gorzkie złoto
- Twarzą w twarz
11 czerwca
- Big Girls Wanted: Escaping Paradise, odc. 1-3
- Zaułek koszmarów
- Zabawy z piłką
- Ave, Cezar!
- Nasz syn
- Lombard
12 czerwca
- Proud, odc. 1
- King's Man: Pierwsza misja
- Oddaj ją
13 czerwca
- Nocna suka
- Pan Popper i jego pingwiny
- Wróbel w kominie
14 czerwca
- 100 Cooks, odc. 1
- Moje przygody z Supermanem III, odc. 1
