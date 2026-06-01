Lista nowości HBO Max na czerwiec 2026 wylądowała. Pełno niespodzianek

Ładowanie...

Lista nowości HBO Max na czerwiec właśnie wylądowała. Serwis ujawnił, co widzowie będą mieli okazję zobaczyć w pierwszej połowie miesiąca. Premiery są zachwycające - do biblioteki wpadnie m.in. "Kompletnie nieznany" z Timotheem Chalametem, trzy części "Facetów w czerni" oraz premierowy odcinek najnowszego polskiego serialu "Proud", o którym z pewnością będzie głośno. Co jeszcze pokaże HBO Max? Sprawdzamy.

REKLAMA

HBO Max: nowości na czerwiec 2026. Co obejrzeć?

REKLAMA

Proud

"Proud" to najnowszy polski serial, który ma już na swoim koncie wygraną w konkursie głównym prestiżowego festiwalu Series Mania. Produkcja odcinkowa skupia się na Filipie, młodym i nieodpowiedzialnym geju, który prowadzi beztroskie i imprezowe życie. Kiedy nieoczekiwanie dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat staje na głowie. Od teraz mężczyzna będzie musiał przejąć opiekę nad małym dzieckiem, mierząc się jednocześnie z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami oraz społecznymi uprzedzeniami.

Kompletnie nieznany

Film biograficzny "Kompletnie nieznany" opowiada o przełomowym wzroście Boba Dylana do sławy. Mało kto zdaje sobie wówczas sprawę, że ten 19-letni muzyk, który przybywa do Nowego Jorku w latach 60., zmieni bieg amerykańskiej muzyki. W pewnym momencie swojej kariery na scenie folkowej podejmuje on kontrowersyjny wybór, który odbija się echem na całym świecie. W obsadzie znaleźli się: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy oraz Boyd Holbrook.

REKLAMA

Prawdziwy ból

Do HBO Max wpadnie również "Prawdziwy ból", amerykańsko-polski komediodramat z 2024 roku w reżyserii Jessego Eisenberga, który również wciela się w jedną z głównych ról. Film koncentruje się na dwóch kuzynach - Davidzie i Benjim - którzy po śmierci ukochanej babci wyruszają w podróż do Polski. Chcą w ten sposób uczcić pamięć kobiety i zbadać swoje rodzinne korzenie. Podczas tej wyprawy odwiedzają miejsca związane z historią ich rodziny, próbując odbudować napiętą relację, która ich łączy.

REKLAMA

Pełna lista nowości HBO Max na czerwiec 2026

1 czerwca

Adult Swim's The Elephant

Republika Jajogłowych

2 czerwca

Wieczne Wartości: Kult piękna, odc. 1

REKLAMA

3 czerwca

Zima w Sokcho

REKLAMA

4 czerwca

Nasienie świętej figi

Faceci w czerni 3

Faceci w czerni 2

Faceci w czerni

Wyśnione piosenki

5 czerwca

Los Topuria, odc. 1

Baylen Out Loud III, odc. 1

Lighthouse

Kompletnie nieznany

Abigail

6 czerwca

Prawdziwy ból

Horton słyszy Ktosia

Wallace i Gromit: Klątwa królika

Rozdzieleni

Duse

REKLAMA

8 czerwca

Megalomani

10 czerwca

Naked and Afraid XIX, odc. 1-12

Gorzkie złoto

Twarzą w twarz

REKLAMA

11 czerwca

Big Girls Wanted: Escaping Paradise, odc. 1-3

Zaułek koszmarów

Zabawy z piłką

Ave, Cezar!

Nasz syn

Lombard

REKLAMA

12 czerwca

Proud, odc. 1

King's Man: Pierwsza misja

Oddaj ją

13 czerwca

Nocna suka

Pan Popper i jego pingwiny

Wróbel w kominie

REKLAMA

14 czerwca

100 Cooks, odc. 1

Moje przygody z Supermanem III, odc. 1

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 01.06.2026 16:02

Ładowanie...

REKLAMA