Lista nowości HBO Max na czerwiec 2026 wylądowała. Pełno niespodzianek

HBO Max ujawnił nowości, które subskrybenci zobaczą w pierwszej połowie czerwca. Wynika z nich, że ten miesiąc będzie pełen niespodzianek. Jedno jest pewne - warto było czekać.

Anna Bortniak
Lista nowości HBO Max na czerwiec właśnie wylądowała. Serwis ujawnił, co widzowie będą mieli okazję zobaczyć w pierwszej połowie miesiąca. Premiery są zachwycające - do biblioteki wpadnie m.in. "Kompletnie nieznany" z Timotheem Chalametem, trzy części "Facetów w czerni" oraz premierowy odcinek najnowszego polskiego serialu "Proud", o którym z pewnością będzie głośno. Co jeszcze pokaże HBO Max? Sprawdzamy.

HBO Max: nowości na czerwiec 2026. Co obejrzeć?

Proud

"Proud" to najnowszy polski serial, który ma już na swoim koncie wygraną w konkursie głównym prestiżowego festiwalu Series Mania. Produkcja odcinkowa skupia się na Filipie, młodym i nieodpowiedzialnym geju, który prowadzi beztroskie i imprezowe życie. Kiedy nieoczekiwanie dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat staje na głowie. Od teraz mężczyzna będzie musiał przejąć opiekę nad małym dzieckiem, mierząc się jednocześnie z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami oraz społecznymi uprzedzeniami.

Kompletnie nieznany

Film biograficzny "Kompletnie nieznany" opowiada o przełomowym wzroście Boba Dylana do sławy. Mało kto zdaje sobie wówczas sprawę, że ten 19-letni muzyk, który przybywa do Nowego Jorku w latach 60., zmieni bieg amerykańskiej muzyki. W pewnym momencie swojej kariery na scenie folkowej podejmuje on kontrowersyjny wybór, który odbija się echem na całym świecie. W obsadzie znaleźli się: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy oraz Boyd Holbrook.

Prawdziwy ból

Do HBO Max wpadnie również "Prawdziwy ból", amerykańsko-polski komediodramat z 2024 roku w reżyserii Jessego Eisenberga, który również wciela się w jedną z głównych ról. Film koncentruje się na dwóch kuzynach - Davidzie i Benjim - którzy po śmierci ukochanej babci wyruszają w podróż do Polski. Chcą w ten sposób uczcić pamięć kobiety i zbadać swoje rodzinne korzenie. Podczas tej wyprawy odwiedzają miejsca związane z historią ich rodziny, próbując odbudować napiętą relację, która ich łączy.

Pełna lista nowości HBO Max na czerwiec 2026

1 czerwca

  • Adult Swim's The Elephant
  • Republika Jajogłowych

2 czerwca

  • Wieczne Wartości: Kult piękna, odc. 1
3 czerwca

  • Zima w Sokcho
4 czerwca

  • Nasienie świętej figi
  • Faceci w czerni 3
  • Faceci w czerni 2
  • Faceci w czerni
  • Wyśnione piosenki

5 czerwca

  • Los Topuria, odc. 1
  • Baylen Out Loud III, odc. 1
  • Lighthouse
  • Kompletnie nieznany
  • Abigail

6 czerwca

  • Prawdziwy ból
  • Horton słyszy Ktosia
  • Wallace i Gromit: Klątwa królika
  • Rozdzieleni
  • Duse
8 czerwca

  • Megalomani

10 czerwca

  • Naked and Afraid XIX, odc. 1-12
  • Gorzkie złoto
  • Twarzą w twarz
11 czerwca

  • Big Girls Wanted: Escaping Paradise, odc. 1-3
  • Zaułek koszmarów
  • Zabawy z piłką
  • Ave, Cezar!
  • Nasz syn
  • Lombard
12 czerwca

  • Proud, odc. 1
  • King's Man: Pierwsza misja
  • Oddaj ją

13 czerwca

  • Nocna suka
  • Pan Popper i jego pingwiny
  • Wróbel w kominie
14 czerwca

  • 100 Cooks, odc. 1
  • Moje przygody z Supermanem III, odc. 1
01.06.2026 16:02
