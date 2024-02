W Netfliksie są wilki dwa. Jeden chce świętować walentynki, a drugi skopać wam tyłki

Właściwie to walentynki na Netfliksie już się rozpoczęły. W końcu w minionym tygodniu pojawiła się 2. część 2. sezonu polskiego reality show "Love Never Lies". Chwilę potem na platformie zadebiutowały dwa melodramaty - "Jeden dzień" i "Popiół". To było coś na łzy wzruszenia. Teraz kiedy święto zakochanych jest jeszcze bliżej, nadszedł czas na łzy ze śmiechu. Albo - co bardziej prawdopodobne - ciarki zażenowania.



Czy może być lepszy sposób na spędzenie walentynek niż seans komedii romantycznej? Jeśli mówimy o polskich komediach romantycznych, to zdecydowanie. Zazwyczaj żenują nas w kinie, ale Netflix też ma w tym gatunku swoje za uszami. W końcu do dzisiaj budzimy się z krzykiem na wspomnienie trylogii "Miłość do kwadratu", a całkiem przecież niedawne "Poskromienie złośnicy 2" chociaż okazało się lepsze od jedynki, to wciąż najlepszym filmem nie jest. Nadchodzące "Zabij mnie, kochanie" również dobrze się nie zapowiada. Z poprzednimi tytułami łączy je bowiem nazwisko reżysera.



Więcej o polskich komediach romantycznych Netfliksa poczytasz na Spider's Web: