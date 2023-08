Netflix inwestuje w polskie produkcje, bo co chwilę dostaje dowód, że użytkownicy z różnych zakątków świata się na nie rzucają. "365 dni" jest tu oczywistym przykładem, ale ostatnio pojawił się kolejny. "Operację Soulcatcher" mało kto w naszym kraju chciał oglądać, a mimo to rodzimy akcyjniak już drugi tydzień utrzymuje się na wysokim miejscu w topce najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych. Jak do tego doszło, skoro produkcja okazuje się wręcz nieoglądalna? Nie wiem.



Jakość może filmom w popularności przeszkadzać. Skoro miałkość i powtarzalność się sprawdza, po co to zmieniać? Przecież zaraz po sukcesie pierwszych "365 dni" Netflix - nie bacząc na negatywne recenzje i opinie widzów - zrealizował dwa sequele. Dostaliśmy je w kilkumiesięcznych odstępach i jeden był gorszy od drugiego. Teraz podobnie rozwija się sytuacja z "Miłością do kwadratu".



