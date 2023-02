Trochę mi wstyd, że "Miłość do kwadratu 2" reprezentuje Polskę na Netflixie

Nie dziwi, że nowe polskie produkcje przez pewien czas po premierze doskonale sobie radzą w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów i seriali w ofercie. Statystyczny polski widz chętnie wybiera się na rodzimą produkcję do kina czy też odpala taką w streamingu. Tego, czy to szmira, czy udany tytuł, dowiaduje się dopiero w trakcie seansu. Gdy dodamy do tego debiut umiejscowiony czasowo w okolicach Walentynek, otrzymujemy kilka tygodni na szczycie topki "filmów w Polsce dzisiaj", którą streamingowy gigant aktualizuje każdego dnia.



Co ciekawe, polskie produkcje czasem znakomicie sobie radzą również za granicą. Problem polega na tym, że zazwyczaj są to kiepskie, wręcz problematyczne niewypały pokroju "365 dni". Tym razem światowy rynek podbił inny polski obraz.