Obejrzałam polską komedię romantyczną i mam jedną prośbę: nie włączajcie 1. części

Pamiętacie naszą zeszłoroczną recenzję "Poskromienia złośnicy", w której pisaliśmy, że produkcja to jeden wielki stereotyp relacji damsko-męskich i góralskich tradycji, a świat przedstawiony nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? No to w kontynuacji historii nic się w tej w kwestii nie zmieniło. I choć o "Poskromieniu złośnicy 2" można by po raz kolejny wyliczać żenujące sceny, nieudane zabiegi i klisze typowe dla polskich komedii romantycznych, to w filmie w reżyserii Filipa Zyblera jest jeden element, który ratuje sequel i nadaje mu góralskiej energii, która paradoksalnie nie płynie od mieszkańców Zakopanego.