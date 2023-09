Netflix pokochał transmisje na żywo tak bardzo, że teraz pokaże nam goryle w zoo. Zaraz, co?

Netflix coraz bardziej odchodzi od korzeni. Chociaż początkowo walczył z telewizją, teraz coraz bardziej ją przypomina. Już nawet zdarza mu się nie wypuszczać całych sezonów swoich seriali naraz, tylko dzieli je na dwie części (3. sezon "Wiedźmina", 2. sezon "Prawnika z Lincolna"). Do tego jakiś czas temu wprowadził (jeszcze nie w Polsce) abonament z reklamami, produkuje coraz więcej reality shows i nawet eksploatuje formę transmisji na żywo.



Netflix walczy na razie jeszcze o prawa do transmisji sportowych na żywo, ale przecież w marcu tego roku dostaliśmy nadawany w czasie rzeczywistym występ Chrisa Rocka. Miesiąc później serwis chciał żebyśmy obejrzeli stream reunionu uczestników programu "Miłość jest ślepa", ale to się nie udało i z powodów technicznych nie doszło do transmisji na żywo. Niezrażona tą porażką platforma chce nas teraz zabrać do amerykańskiego zoo, abyśmy mogli sobie popodglądać tamtejsze goryle.



