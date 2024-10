Zabawna i ciepła komedia "Kluseczka" skupia się na Willowdean "Will" Dickson, nastolatce o pełniejszych kształtach, której przyszło dorastać w rodzinie związanej z branżą modową. Matka Will, Rosie, jest bowiem byłą królową piękności. Tymczasem Will również decyduje się na wzięcie udziału w lokalnym konkursie urody, by udowodnić, że piękno niejeden ma rozmiar.