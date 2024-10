„Nikt tego nie chce” to bardzo przyjemna komedia obyczajowa (o której więcej pisałem tutaj), którą twórczyni Erin Foster oparła na własnych doświadczeniach. Fabuła skupia się na relacji Noaha (rabina, który właśnie rozstał się z dziewczyną) z Joanne (agnostyczką, gojką, autorką podcastu o nieudanych związkach). Tych dwoje poznaje się przypadkiem i szybko zaczyna między nimi iskrzyć, choć pochodzą z zupełnie różnych światów. Głównym motywem produkcji jest właśnie to starcie, ale jego serce to świetnie napisane i prowadzone dialogi. Kristen Bell i Adam Brody są świetni, aktorsko dopasowani, pełni komediowego wyczucia. Łączy ich namacalna chemia, dzięki czemu obserwowanie każdej ich interakcji to wielka przyjemność.