Filmy o dorastaniu. TOP 10 najlepszych produkcji coming-of-age

Filmy o dorastaniu potrafią szarpnąć wiele różnorodnych strun - sięgnąć po nostalgię i skłonić do kąpieli we wspomnieniach, dotknąć tematów tożsamości, niezrozumienia (i - przeciwnie - empatii oraz jej olbrzymiego znaczenia), wyobcowania, zagubienia, presji, pokoleniowych konfliktów. To bardzo pojemny gatunek, w którym drzemie olbrzymia moc; nieraz trafia przecież zarówno do nastoletnich, jak i do starszych widzów. W odpowiednich rękach potrafi zadziwić uniwersalnością i dojrzałością. Pewnie dlatego tak cenię coming-of-age.



A dziś wyłonimy jedne z najlepszych obrazów w tej konwencji.



Spis treści: