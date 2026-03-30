Najlepsze polskie produkcje Netfliksa. 10 hitów na 10 lat serwisu w naszym kraju

W ostatniej dekadzie Polska stała się nie tylko kreatywnym domem Netfliksa na Europę Środkowo-Wschodnią, ale również siedzibą jedynego poza Stanami Zjednoczonymi hubu technologicznego. Symbolicznego otwarcia nowego biura w Warszawie, w którym już teraz pracuje 300 pracowników, dokonał osobiście prezes Netflixa Greg Peters.



Trzeba przyznać, że serwis sporo do naszego kraju wnosi - i nie chodzi mi tylko o produkowanie filmów i seriali, z których część to tytuły naprawdę udane (nieraz dorastające jakością realizacji i scenopisarstwa do najlepszych zagranicznych dzieł). Chodzi też o generowanie miejsc i pierwszorzędnych warunków pracy dla naszych twórców i artystów. Budżety, wypłaty, organizacja pracy na planie - pod tymi (i kilkoma innymi) względami „robienie kina” spod czerwonego szyldu istotnie przewyższa realizację rodzimych projektów współfundowanych przez PISF. To zupełnie inne, zauważalnie lepsze warunki i okoliczności pracy nad filmem czy serialem. Przekonałem się o tym zresztą osobiście.



Oczywiście, nie zawsze efekty tych prac są zadowalające, trzeba jednak Netfliksowi przyznać, że za odpowiada za wiele znakomitych produkcji, spośród których część wymienia się jako jedne z najlepszych polskich tworów w ogóle.



Postanowiliśmy wyłonić 10 najlepszych, biorąc pod uwagę wszystkie kręcone w naszym kraju dzieła platformy z ostatniej dekady.

Netflix: najlepsze polskie filmy i seriale - TOP 10

Rojst

Serial przejął udanego „Rojsta” od nieistniejącej już platformy streamingowej i zajął się realizacją kontynuacji. W efekcie dostaliśmy dwie kolejne (i znacznie lepsze) odsłony: „Rojst 97” i „Rojst Millenium” to fantastyczne sensacyjno-kryminalne opowieści, wspaniale portretujące codzienność minionej epoki, szczycące się wybitną obsadą (Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Magdalena Różczka, Łukasz Simlat, Ireneusz Czop, Magdalena Walach, Zofia Wichłacz) i intrygującym scenariuszem. Nie ma wątpliwości: Jan Holoubek robi dla Netfliksa najlepsze rzeczy.

Idź przodem, bracie

Produkcja opowiada historię zwolnionego z pracy policjanta, który postanawia zatrudnić się jako ochroniarz sklepowy. Na nowym stanowisku odkrywa sposób na rozwiązanie swoich problemów finansowych. Plan wciela w życie, ale po drodze czeka go wiele komplikacji. Tytuł odniósł nieoczekiwany sukces - cieszył się świetną oglądalnością i został ciepło przyjęty przez widzów i krytyków, którzy podkreślali, że mamy tu do czynienia z najlepszymi sekwencjami akcji w historii polskiego kina. Czekamy na 2. serię!

Noc w przedszkolu

Jedno z największych zaskoczeń, jakie zafundowały mi polskie produkcje Netfliksa w ostatnich latach. I zdecydowanie jeden z moich ulubionych tytułów - bo świeży, pomysłowy i satysfakcjonujący. Uwaga: młody mężczyzna sabotuje próbę jasełek, aby uniemożliwić grupie ekscentrycznych rodziców i nauczycieli wyrzucenie z przedszkola syna swojej dziewczyny. No właśnie! Wzorowo zagrany, bardzo ciepły film; pełen serca i dobrych intencji. Wreszcie dostaliśmy naprawdę błyskotliwe, cięte dialogi. Jest autentycznie, szczerze, niewymuszenie.

Znachor

Było marudzenie, że Netflix porywa się na świętość, a tu proszę: wyszło świetnie. Inaczej, ale z szacunkiem do oryginału. Co więcej: z postaciami zdecydowanie bardziej autentycznymi, pełnokrwistymi niż w najpopularniejszej adaptacji, z większą dawką (ludzkich, szczerych, a nie rozdmuchanych) emocji. Jest nostalgia, ale i świeżość; znakomita realizacja, cudowna obsada. Moim zdaniem przebija Hoffmana.

Heweliusz

Znowu Holoubek. Wiele osób jest zdania, że „Heweliusz” to jeden z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek nakręcili Polacy - a już na pewno jeden z najlepiej wyglądających, bo realizacja jest tu na zachodnim poziomie. Prawdziwa historia opowiedziana w uczciwy, pełen szacunku do ofiar, głęboko emocjonalny sposób. Tak, jak należy.

Wielka woda

Holoubek po raz trzeci (tu z Bartłomiejem Ignaciukiem). Facet jest naprawdę dobry: jego współpraca z Netfliksem obrodziła prawdziwymi perłami. „Wielka woda” była zresztą hitem ogólnoświatowym. W tym przypadku twórca również opowiedział prawdziwą historię: inspirował się powodzią tysiąclecia z 1997 r., która dotknęła stolicę Dolnego Śląska i okolice.

1670

Chyba nikt się nie spodziewał, że Netflix zrealizuje jedną z najlepszych polskich komedii... w historii. Udało się zebrać świetną ekipę twórców i umiejętnie wcielić w życie znakomity, choć przecież trudny do realizacji pomysł wyjściowy: w tym przypadku chodzi o obranie na celownik polskiej szlachty i obśmianie jej w sposób, który uwzględni tło historyczne, a zarazem sprawdzi się też jako satyra na współczesne rodzime przypadłości. To działa! Nic dziwnego, że tytuł okazał się takim hitem.

Infamia

Piękna historia Gity, początkującej raperki i zbuntowanej nastolatki o polsko-romskich korzeniach, która wiedzie spokojne, nastoletnie życie w Walii. Jej świat wywróci się do góry nogami, gdy rodzice podejmą decyzję o powrocie do rodzimego, romskiego klanu w Polsce. Dziewczyna będzie musiała na nowo odnaleźć się w rzeczywistości, balansując między codziennością współczesnej nastolatki, a romskimi tradycjami jej rodzinnego domu. Serial porusza m.in. ważne tematy dotyczące życia Romów - a jest to temat, którego mainstreamowe kino zbyt często nie porusza.

Informacja zwrotna

Znakomita adaptacja prozy Jakuba Żulczyka. Serial szczery do bólu: intymny, bolesny portret alkoholika, rysowany wyrazistymi kreskami gatunkowymi. Mamy tu z jednej strony świetny wątek kryminalny (który każe m.in. zastanawiać się, na ile jesteśmy w stanie tak naprawdę poznać najbliższą nam osobę), z drugiej: studium psychiki DDA. Dodajmy do tego mocarną fabularną woltę: w pewnym momencie produkcja zmienia się z kryminału w mroczny obraz o człowieku, który chce wziąć sprawiedliwość we własne ręce. Twórcy najpierw inscenizują rzeczywistość głównego bohatera, by potem ją zdekonstruować. Dynamiczne, ściskające za gardło, wiarygodne.

Absolutni debiutanci

Jeden z najlepiej napisanych polskich seriali ostatnich lat... i chyba najlepsze polskie coming of age w historii. Kameralna opowieść o dwójce nastolatków, którzy planują nakręcić własny film i dzięki niemu dostać się do filmówki sprawdza, jak głębokie mogą być młodzieńcze relacje. Nie ma tu łatwych odpowiedzi, prostych mechanizmów i taniego melodramatyzmu. Jest za to te niepewność, która towarzyszy pierwszym miłościom i odkrywaniu siebie, gdy dojrzewa się do dorosłego życia. Dzieło wrażliwe, empatyczne, podchodzące do młodych ludzi i ich uczuć z uważnością i szacunkiem.

Michał Jarecki 30.03.2026 18:14

