On pojedzie na Eurowizję Junior 2026. Oto zwycięzca The Voice Kids

Ładowanie...

Eurowizja Junior to muzyczne wydarzenie, które wzbudza sporo emocji. Muzyczny format dla najmłodszych do tej pory wygrywali laureaci programu "Szansa na sukces - Eurowizja Junior". W tym roku zasady się zmieniły i miejsce na wydarzeniu gwarantuje zwycięstwo w "The Voice Kids". Znamy już wyniki finału i wiemy, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior.

REKLAMA

Wiktor Sas będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2026

Tegoroczną, 9. edycję "The Voice Kids" wygrał 13-letni Wiktor Sas i to właśnie on będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2026. Chłopiec był członkiem drużyny Tribbsa, a w ścisłym finale pokonał Oliwię Johnson i Antosię Grobelną. Dzięki temu zdobył nie tylko prestiżową statuetkę, nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz kontrakt płytowy, ale również możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji Junior 2026.

MAMY TO! Wiktor Sas wygrywa 9. edycję "The Voice Kids" i już wkrótce będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior! To dopiero początek pięknej muzycznej drogi. Gratulacje! - czytamy w mediach społecznościowych "The Voice Kids".

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się pod koniec roku, najprawdopodobniej w listopadzie lub w grudniu. Dokładna data nie została jeszcze potwierdzona przez Europejską Unię Nadawców. Pojawia się również pytanie o to, gdzie w tym roku zostanie zorganizowana Eurowizja Junior. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wydarzenie odbyło się w Tiblisi, gdzie zwyciężyła Lou Deleuze, reprezentantka Francji. Francuski nadawca odmówił jednak organizacji Eurowizji Junior z powodów finansowych, a EBU wciąż szuka organizatora. Najprawdopodobniej będzie to Macedonia Północna.

Do tej pory Eurowizję Junior wygrały dwie Polki - Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be" oraz Viki Gabor z utworem "Superhero". Jak poradzi sobie Wiktor Sas? Tego dowiemy się już za jakiś czas.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 10.05.2026 11:27

Ładowanie...