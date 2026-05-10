Najlepsze filmy Netfliksa na faktach. 11 fabuł, w które trudno uwierzyć
Twórcy filmowi lubią inspirować się prawdziwymi historiami, tworząc fabułę do swojej produkcji. Przykładów takiego stanu rzeczy jest wiele, a i Netflix ma w swojej ofercie takie tytuły. Przedstawiamy 11 najlepszych filmów na faktach, dostępnych do obejrzenia w serwisie.
Fakty często są zniekształcane, interpretowane. Choć co do zasady nie zawsze oznacza to coś dobrego, twórcy filmowych historii nieraz decydują się wykorzystać dane prawdziwe zdarzenie lub osobę do tego, by na bazie tego, co się wydarzyło, stworzyć własną, siłą rzeczy fikcyjną wersję tej opowieści. Na Netfliksie można znaleźć niemało tytułów czerpiących z faktów - oto 11 najciekawszych propozycji.
Netflix: najlepsze filmy na faktach. TOP 11
11. Napad
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 115 minut
- Reżyser: Michał Gazda
- Obsada: Jędrzej Hycnar, Olaf Lubaszenko, Wiktoria Gorodecka
Michał Gazda, ktorego znamy chociażby z reinterpretacji "Znachora", w 2024 roku wziął się za prawdziwą historię sprzed 23 lat - to wówczas doszło bowiem do napadu na warszawski Kredyt Bank. Tadeusz Gadacz (Lubaszenko) to wydalony ze służby policjant, który ma szansę na odzyskanie dawnego życia. Musi w ciągu dwóch tygodni rozwiązać sprawę wspomnianego napadu i przeprowadzić to względnie po cichu. Ważną postacią w tej grze jest młody ochroniarz Kacper Surmiak (Hycnar), do którego zaczyna prowadzić coraz więcej tropów.
10. Dwóch papieży
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 125 minut
- Reżyser: Fernando Meirelles
- Obsada: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce
Historia nie tyle bezpośrednio oparta na faktach, co zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami i opowieściami na temat relacji bohaterów. Są nimi - zgodnie z tytułem filmu - dwaj papieże: Benedykt XVI znany też jako Joseph Ratzinger (Hopkins) i Jorge Margo Bergoglio (Pryce). Początkowo różnice między nimi są dość wyraźne, jednak z czasem zaczynają się coraz lepiej rozumieć. Jest to o tyle ważne dla Ratzingera, że zaczyna w swoim kompanie dostrzegać właściwego kandydata na swojego następcę - nosi się bowiem z zamiarem abdykacji z tronu papieskiego.
9. Nyad
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 121 minut
- Reżyser: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
- Obsada: Annette Bening, Jodie Foster, Rhys Ifans
Historia inspirowana losami tytułowej bohaterki - Diany Nyad (w tej roli Annette Benning), słynnej amerykańskiej pływaczki długodystansowej, która w 2013 roku, w wieku 64 lat zdecydowała się przepłynąć niezwykłą odległość - od Hawany do Key West na Florydzie (łącznie ok. 177 km). Film Vasarhelyi i China opowiada o trudach tej przeprawy, ale również wsparciu, którym Dianę obdarzyła jej przyjaciółka i trenerka - Bonnie Stoll (Foster).
8. Dobry opiekun
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 121 minut
- Reżyser: Tobias Lindholm
- Obsada: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Kim Dickens
Ekranizacja opartej na faktycznych wydarzeniach książki "Dobry opiekun. Prawdziwa historia o medycynie, szaleństwie i morderstwach" autorstwa Charlesa Graebera. Amy (Chastain) pracuje jako pielęgniarka. Nie brakuje jej trudów życia - jest samotną matką cierpiącą na chorobę serca. Po kolejnych zmianach w jej miejscu pracy na oddziale pracę zaczyna nowy pielęgniarz, Charlie (Redmayne). Z czasem między dwójką bohaterów rodzi się przyjacielska więź. Zostaje ona wystawiona na próbę - ciąg niewyjaśnionych bliżej zgonów pacjentów wpędza kobietę w podejrzenia, że Charlie może mieć z nimi coś wspólnego.
7. Rustin
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: George C. Wolfe
- Obsada: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, CCH Pounder, Jeffrey Wright
Mało kto nie wie, kim jest Martin Luther King. Każdy gdzieś w podręczniku szkolnym widział przynajmniej wzmiankę o ruchach domagających się wielopoziomowego równouprawnienia. Nie każdy jednak wie, kim jest Bayard Rustin (Domingo). To czarnoskóry bojownik o wolność, charyzmatyczny organizator i - co nie mniej istotne - przyjaciel wspomnianego już Kinga. W filmie George'a C. Wolfe'a obserwujemy drogę tytułowego bohatera do dopięcia jednego z najważniejszych wydarzeń w XX-wiecznej historii Stanów Zjednoczonych. A ta, jak nietrudno się domyślić, jest usłana mniej bądź bardziej widocznymi kolcami i wrogością ze strony systemu.
6. Irlandczyk
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 209 minut
- Reżyser: Martin Scorsese
- Obsada: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano
Martin Scorsese za sterami, De Niro, Pacino i Pesci w filmie o mafii - brzmi to jak coś, co dobrze znamy i kochamy od dekad. Jeden z najlepszych żyjących reżyserów jak zwykle udowadnia, że nawet w tematach, z których jest znany aż za dobrze, wciąż jest w stanie zaoferować coś dobrego i ciekawego. W filmie stworzonym dla Netfliksa Scorsese opowiada historię prawdziwych postaci - gangstera i płatnego mordercy Franka Sheerana (De Niro), szefa mafii Russela Bufalino (Pesci) i działacza związkowego, Jimmy'ego Hoffy (Pacino).
5. Król
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 140 minut
- Reżyser: David Michôd
- Obsada: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson, Sean Harris, Ben Mendelsohn
Historyczna produkcja z gwiazdami w obsadzie - jej trzon stanowią bowiem Timothée Chalamet i Robert Pattinson. Pierwszy wciela się w Henryka Lancastera, który przejmuje władzę w Anglii po swoim ojcu Henryku IV. Skomplikowana sytuacja polityczna stawia młodego władcę przed nie lada wyzwaniem - los stawia na jego drodze charyzmatycznego francuskiego delfina, Ludwika (Pattinson).
4. Maestro
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 129 minut
- Reżyser: Bradley Cooper
- Obsada: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman
Egocentryk, którego wszędzie pełno. Pasjonat, fascynat (najprawdopodobniej samego siebie), człowiek trudny i pełen najszczerszego uroku na świecie. To i tak część określeń pasujących do Leonarda Bernsteina (Bradley Cooper), słynnego dyrygenta, kompozytora i pianisty, który tworzył m.in. musicale na Brodwayu. To artysta, którego życiorys zdaje się wymykać każdej znanej konwencji. Film znacznie bardziej niż Bernsteinowi-dyrygentowi przygląda się jednak Bernsteinowi-człowiekowi, a także jego długiej relacji z żoną Felicią (Carey Mulligan) i tym, co ją kształtowało.
3. Mank
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 132 minuty
- Reżyser: David Fincher
- Obsada: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Tom Burke
Herman J. Mankiewicz to jedna z kluczowych postaci kina w całej jego historii. Pisarz, producent, przede wszystkim scenarzysta, autor 95 skryptów, w tym tego do nagrodzonego Oscarem dla Mankiewicza, ponadczasowego, jedynego w swoim rodzaju, powszechnie uznawanego za dzieło wybitne, "Obywatela Kane'a". Akcja rozpoczyna się w momencie gdy Orson Welles (Burke), planując swój debiut filmowy, zwraca się do Mankiewicza (Oldman) i zatrudnia go, by ten napisał scenariusz.
2. Proces Siódemki z Chicago
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 130 minut
- Reżyser: Aaron Sorkin
- Obsada: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt
Aaron Sorkin to jeden z najważniejszych i najlepszych storytellerów amerykańskiego kina. W 2020 roku wziął na warsztat historię Chicago Seven - grupy protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie, oskarżonych o spisek i przekraczanie granic stanów w celu wzniecania zamieszek na Narodowej Konwencji Demokratów w Chicago w 1968 roku. Zaangażował do tego projektu sporo nazwisk, których chemia na ekranie działa świetnie - Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance i Jeremy Strong tworzą świetny, zróżnicowany front walczący o wolność, prawa obywatelskie i pamięć o tych, którzy polegli w Wietnamie, zaś Joseph Gordon-Levitt i Frank Langella - kreacje ludzi będących częścią zepsutego systemu sprawiedliwości.
1. Tick Tick Boom
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 115 minut
- Reżyser: Lin-Manuel Miranda
- Obsada: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Vanessa Hudgens, Joshua Henry
Każdy szanujący się fan musicali wie kim był Jonathan Larson - wybitnym twórcą, kompozytorem, dramaturgiem, mającym na koncie legendarny "Rent", a także autobiograficzne "Tick, Tick...Boom!". Nie mogło być inaczej - za reżyserię filmu poświęconego jego osobie wziął się współczesny król musicalu - Lin-Manuel Miranda. W produkcji Netfliksa o tym samym tytule opowiada historię Jona (Garfield) - kompozytora, który przeraźliwie boi się osiągniecia wieku 30 lat. Wciąż nie udało mu się zaistnieć na Broadwayu, a jego egzystencja zdaje się zmierzać donikąd - wciąż zarabia na życie jako kelner. Gdy jego życie prywatne się komplikuje, Jon próbuje walczyć o sukces na własnych warunkach.
