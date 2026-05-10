Najlepsze filmy Netfliksa na faktach. 11 fabuł, w które trudno uwierzyć

Fakty często są zniekształcane, interpretowane. Choć co do zasady nie zawsze oznacza to coś dobrego, twórcy filmowych historii nieraz decydują się wykorzystać dane prawdziwe zdarzenie lub osobę do tego, by na bazie tego, co się wydarzyło, stworzyć własną, siłą rzeczy fikcyjną wersję tej opowieści. Na Netfliksie można znaleźć niemało tytułów czerpiących z faktów - oto 11 najciekawszych propozycji.

Netflix: najlepsze filmy na faktach. TOP 11

11. Napad

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Michał Gazda

Obsada: Jędrzej Hycnar, Olaf Lubaszenko, Wiktoria Gorodecka

Michał Gazda, ktorego znamy chociażby z reinterpretacji "Znachora", w 2024 roku wziął się za prawdziwą historię sprzed 23 lat - to wówczas doszło bowiem do napadu na warszawski Kredyt Bank. Tadeusz Gadacz (Lubaszenko) to wydalony ze służby policjant, który ma szansę na odzyskanie dawnego życia. Musi w ciągu dwóch tygodni rozwiązać sprawę wspomnianego napadu i przeprowadzić to względnie po cichu. Ważną postacią w tej grze jest młody ochroniarz Kacper Surmiak (Hycnar), do którego zaczyna prowadzić coraz więcej tropów.

10. Dwóch papieży

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 125 minut

Reżyser: Fernando Meirelles

Obsada: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce

Historia nie tyle bezpośrednio oparta na faktach, co zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami i opowieściami na temat relacji bohaterów. Są nimi - zgodnie z tytułem filmu - dwaj papieże: Benedykt XVI znany też jako Joseph Ratzinger (Hopkins) i Jorge Margo Bergoglio (Pryce). Początkowo różnice między nimi są dość wyraźne, jednak z czasem zaczynają się coraz lepiej rozumieć. Jest to o tyle ważne dla Ratzingera, że zaczyna w swoim kompanie dostrzegać właściwego kandydata na swojego następcę - nosi się bowiem z zamiarem abdykacji z tronu papieskiego.

9. Nyad

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 121 minut

Reżyser: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

Obsada: Annette Bening, Jodie Foster, Rhys Ifans

Historia inspirowana losami tytułowej bohaterki - Diany Nyad (w tej roli Annette Benning), słynnej amerykańskiej pływaczki długodystansowej, która w 2013 roku, w wieku 64 lat zdecydowała się przepłynąć niezwykłą odległość - od Hawany do Key West na Florydzie (łącznie ok. 177 km). Film Vasarhelyi i China opowiada o trudach tej przeprawy, ale również wsparciu, którym Dianę obdarzyła jej przyjaciółka i trenerka - Bonnie Stoll (Foster).

8. Dobry opiekun

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 121 minut

Reżyser: Tobias Lindholm

Obsada: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Kim Dickens

Ekranizacja opartej na faktycznych wydarzeniach książki "Dobry opiekun. Prawdziwa historia o medycynie, szaleństwie i morderstwach" autorstwa Charlesa Graebera. Amy (Chastain) pracuje jako pielęgniarka. Nie brakuje jej trudów życia - jest samotną matką cierpiącą na chorobę serca. Po kolejnych zmianach w jej miejscu pracy na oddziale pracę zaczyna nowy pielęgniarz, Charlie (Redmayne). Z czasem między dwójką bohaterów rodzi się przyjacielska więź. Zostaje ona wystawiona na próbę - ciąg niewyjaśnionych bliżej zgonów pacjentów wpędza kobietę w podejrzenia, że Charlie może mieć z nimi coś wspólnego.

7. Rustin

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: George C. Wolfe

Obsada: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, CCH Pounder, Jeffrey Wright

Mało kto nie wie, kim jest Martin Luther King. Każdy gdzieś w podręczniku szkolnym widział przynajmniej wzmiankę o ruchach domagających się wielopoziomowego równouprawnienia. Nie każdy jednak wie, kim jest Bayard Rustin (Domingo). To czarnoskóry bojownik o wolność, charyzmatyczny organizator i - co nie mniej istotne - przyjaciel wspomnianego już Kinga. W filmie George'a C. Wolfe'a obserwujemy drogę tytułowego bohatera do dopięcia jednego z najważniejszych wydarzeń w XX-wiecznej historii Stanów Zjednoczonych. A ta, jak nietrudno się domyślić, jest usłana mniej bądź bardziej widocznymi kolcami i wrogością ze strony systemu.

6. Irlandczyk

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 209 minut

Reżyser: Martin Scorsese

Obsada: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano

Martin Scorsese za sterami, De Niro, Pacino i Pesci w filmie o mafii - brzmi to jak coś, co dobrze znamy i kochamy od dekad. Jeden z najlepszych żyjących reżyserów jak zwykle udowadnia, że nawet w tematach, z których jest znany aż za dobrze, wciąż jest w stanie zaoferować coś dobrego i ciekawego. W filmie stworzonym dla Netfliksa Scorsese opowiada historię prawdziwych postaci - gangstera i płatnego mordercy Franka Sheerana (De Niro), szefa mafii Russela Bufalino (Pesci) i działacza związkowego, Jimmy'ego Hoffy (Pacino).

5. Król

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: David Michôd

Obsada: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson, Sean Harris, Ben Mendelsohn

Historyczna produkcja z gwiazdami w obsadzie - jej trzon stanowią bowiem Timothée Chalamet i Robert Pattinson. Pierwszy wciela się w Henryka Lancastera, który przejmuje władzę w Anglii po swoim ojcu Henryku IV. Skomplikowana sytuacja polityczna stawia młodego władcę przed nie lada wyzwaniem - los stawia na jego drodze charyzmatycznego francuskiego delfina, Ludwika (Pattinson).

4. Maestro

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 129 minut

Reżyser: Bradley Cooper

Obsada: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman

Egocentryk, którego wszędzie pełno. Pasjonat, fascynat (najprawdopodobniej samego siebie), człowiek trudny i pełen najszczerszego uroku na świecie. To i tak część określeń pasujących do Leonarda Bernsteina (Bradley Cooper), słynnego dyrygenta, kompozytora i pianisty, który tworzył m.in. musicale na Brodwayu. To artysta, którego życiorys zdaje się wymykać każdej znanej konwencji. Film znacznie bardziej niż Bernsteinowi-dyrygentowi przygląda się jednak Bernsteinowi-człowiekowi, a także jego długiej relacji z żoną Felicią (Carey Mulligan) i tym, co ją kształtowało.

3. Mank

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 132 minuty

Reżyser: David Fincher

Obsada: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Tom Burke

Herman J. Mankiewicz to jedna z kluczowych postaci kina w całej jego historii. Pisarz, producent, przede wszystkim scenarzysta, autor 95 skryptów, w tym tego do nagrodzonego Oscarem dla Mankiewicza, ponadczasowego, jedynego w swoim rodzaju, powszechnie uznawanego za dzieło wybitne, "Obywatela Kane'a". Akcja rozpoczyna się w momencie gdy Orson Welles (Burke), planując swój debiut filmowy, zwraca się do Mankiewicza (Oldman) i zatrudnia go, by ten napisał scenariusz.

2. Proces Siódemki z Chicago

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Aaron Sorkin

Obsada: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt

Aaron Sorkin to jeden z najważniejszych i najlepszych storytellerów amerykańskiego kina. W 2020 roku wziął na warsztat historię Chicago Seven - grupy protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie, oskarżonych o spisek i przekraczanie granic stanów w celu wzniecania zamieszek na Narodowej Konwencji Demokratów w Chicago w 1968 roku. Zaangażował do tego projektu sporo nazwisk, których chemia na ekranie działa świetnie - Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance i Jeremy Strong tworzą świetny, zróżnicowany front walczący o wolność, prawa obywatelskie i pamięć o tych, którzy polegli w Wietnamie, zaś Joseph Gordon-Levitt i Frank Langella - kreacje ludzi będących częścią zepsutego systemu sprawiedliwości.

1. Tick Tick Boom

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Lin-Manuel Miranda

Obsada: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Vanessa Hudgens, Joshua Henry

Każdy szanujący się fan musicali wie kim był Jonathan Larson - wybitnym twórcą, kompozytorem, dramaturgiem, mającym na koncie legendarny "Rent", a także autobiograficzne "Tick, Tick...Boom!". Nie mogło być inaczej - za reżyserię filmu poświęconego jego osobie wziął się współczesny król musicalu - Lin-Manuel Miranda. W produkcji Netfliksa o tym samym tytule opowiada historię Jona (Garfield) - kompozytora, który przeraźliwie boi się osiągniecia wieku 30 lat. Wciąż nie udało mu się zaistnieć na Broadwayu, a jego egzystencja zdaje się zmierzać donikąd - wciąż zarabia na życie jako kelner. Gdy jego życie prywatne się komplikuje, Jon próbuje walczyć o sukces na własnych warunkach.

Adam Kudyba 10.05.2026 13:20

