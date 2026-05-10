Kto zabijał w Kasztanowym ludziku 2? Wyjaśniamy zakończenie

"Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego" to 2. sezon duńskiego kryminału, który skupia się na zupełnie innej zbrodni. Kto jest mordercą i dlaczego zabijał? Wyjaśniamy zakończenie.

Anna Bortniak
Artykuł zawiera spoilery finału serialu "Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego".

Drugi sezon serialu "Kasztanowy ludzik", czyli "Zabawa w chowanego", tym razem koncentruje się na sprawie zabójstwa 41-letniej Zary Solak. Zbrodnia do złudzenia przypomina sposób, w jaki sprawca porzucił zwłoki 17-letniej Emmy Holst. Śledztwo prowadzą detektywka Naia Thulin (Danica Ćurcić) oraz Mark Hess z Europolu (Mikkel Boe Folsgaard). Oboje prędko orientują się, że morderca prowadził ze swoimi ofiarami przerażającą grę w chowanego i dochodzą do wniosku, że sprawa łączy się ze zbrodnią, do której doszło w latach 90.

Kto okazał się być mordercą i dlaczego? Wyjaśniamy zakończenie 2. sezonu serialu.

Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego - kto jest mordercą? Wyjaśnienie finału

Na końcowym etapie śledztwa wychodzi na jaw, że Naia przed śmiercią zamierzała przejrzeć kasety VHS, a Mark postanawia się z nimi zapoznać. Okazuje się, że na taśmie zarejestrowano przesłuchanie Thogera Staala, który w 1992 roku zabił Daniela i ułożył jego ciało w gnieździe. Mark zauważył również, że Staal nucił wyliczankę do zabawy w chowanego, co nasuwa mu myśl, że morderca Emmy, Zary i Andreasa może być jego naśladowcą. W związku z tym Mark zaczął szukać sprawy wśród osób bliskich Staalowi i tak, za sprawą nauczyciela biologii, trafił na trop Thei Staal.

Śledczy z Europolu spotkał się z mężczyzną, który w latach 90. był nauczycielem biologii. To właśnie podczas jego wycieczki szkolnej odnaleziono ciało Daniela. Wspomniał on, że Thea bardzo dziwnie zareagowała na zwłoki chłopca i ujawnił, że to właśnie ona okaleczyła pisklę kukułki. Kiedy Mark zaczyna głębiej przyglądać się sprawie, wszystko staje się jasne. Zostaje także rozwiązana zagadka tego, dlaczego śledczym trudniej było zidentyfikować tożsamość córki Staala.

Thea jako mała dziewczynka nosiła nazwisko Staal. Po tym, gdy jej ojciec trafił do więzienia, zmieniła nazwisko i od tamtej pory posługiwała się panieńskim nazwiskiem swojej matki - Nowak. Niedługo później Thea wyprowadziła się do Polski, gdzie przedstawiała się jako Juliana Stasiak, a jakiś czas później wyszła za mąż za Roya Bohm-Mollera i wyprowadziła się do Danii. Tam najpewniej nie chciała być rozpoznana przez ludzi, którzy mogli znać jej ponurą rodzinną historię, dlatego oprócz nazwiska po mężu przyjęła również nowe imię - Signe. Od tamtej pory jej imię i nazwisko brzmiało Signe Bohm-Moller, czym skutecznie uśpiła czujność Marie Holst.

Signe była odpowiedzialna za zabójstwo Zary, Andreasa oraz Emmy Holst. Po porwaniu Marie stało się jasne, dlaczego nastolatka stała się jej ofiarą. Signe ujawniła Marie, że Emma miała romans z jej mężem, Royem. Kiedy rodzina Signe zginęła w wypadku samochodowym, kobieta w akcie zemsty zabiła córkę Marie. Następnie podrzuciła jej ulotkę na temat terapii żałoby i udawała jej przyjaciółkę. Najpewniej wiedziała, że w końcu Marie również będzie musiała zginąć, aby Signe mogła przejąć jej życie i wejść do rodziny Holstów. To się jednak nie udało - Marie zabiła Signe, ratując Marka.

Anna Bortniak
10.05.2026 14:36
