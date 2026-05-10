Dom z papieru wraca na Netfliksa. To może być 6. sezon
Netflix opublikował zwiastun, który sugeruje, że serial "Dom z papieru" doczeka się kontynuacji. Nie wiadomo na ten moment, czy będzie to 6. sezon hitowej produkcji, czy może kolejny spin-off, ale jedno jest pewne - świat "La Casa de Papel" jeszcze się nie kończy.
"Dom z papieru" jest jednym z flagowych seriali Netfliksa. Produkcja, która była emitowana w latach 2017-2021 doczekała się 5 sezonów, a oprócz niej w uniwersum pojawiły się jeszcze dwie produkcje: koreański remake "Dom z papieru: Korea" oraz spin-off "Berlin", który lada moment doczeka się 2. sezonu. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie jest koniec, a świat hiszpańskich rabusiów będzie się rozrastał. Netflix ogłosił, że powstanie nowa produkcja.
Ci, którzy w weekend mieli okazję być w Sewilli w Hiszpanii mogli zobaczyć wyjątkowy pokaz. W sobotę wieczorem przez rzekę Gwadalkiwir przepłynął statek, na którym znajdował się tłum ludzi ubranych w charakterystyczne czerwone kombinezony i maski Salvadora Dalego. W tle rozbrzmiewał utwór "Bella Ciao", który subskrybentom Netfliksa obecnie kojarzy się już tylko z serialem "Dom z papieru". W ten wyjątkowy sposób streamingowy gigant ogłosił, że hitowy serial doczeka się kontynuacji.
W mediach społecznościowych pojawiła się już pierwsza zapowiedź, którą możecie obejrzeć poniżej.
Tak brzmi oficjalny opis produkcji:
Niektóre historie zaczynają się od idealnego skoku. A ta zmieniła wszystko. Od pierwszego napadu na gotówkę po najbardziej pomysłowy skok stulecia, w tym atak, który naraził na szwank tony złota z Banku Hiszpanii, świat "La casa de papel" nieustannie się rozwija, ewoluuje i zaskakuje nas. Ale jeśli jedno jest pewne, to fakt, że rewolucja NIGDY się nie kończy
- czytamy w opisie zapowiedzi.
Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie Netflix planuje rozbudować świat "Domu z papieru". Czy będzie to 6. sezon serialu, co z pewnością bardzo by ucieszyło widzów? Czy może kolejny po Berlinie spin-off? Na te pytania odpowiedzi przyjdą zapewne z czasem. Można jednak mieć nadzieję, że to będzie bezpośrednia kontynuacja, biorąc pod uwagę, że w scenie kończącej zapowiedź ktoś odkopuje sztabkę złota.
