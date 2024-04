Na Netfliksie wylądował właśnie spin-off „Sandmana”. Myślałem, że będzie źle - jest świetnie

Serial Netfliksa składa się z ośmiu epizodów - całość można określić mianem procedurala, czyli produkcji, w której każdy odcinek jest poświęcony innej sprawie do rozwikłania (nawiązanie do klasycznych „potworów tygodnia” z klasycznych produkcji telewizyjnych). Rzecz jasna, to wszystko spaja główny wątek fabularny, który jest rozwijany w tle.



To świetne, że „Martwi detektywi” wydają się dziedziczyć po „Sandmanie” i „Doom Patrol” coś więcej, niż tylko kilku aktorów - mam na myśli mieszankę specyficznej wrażliwości. To odrobina melancholii, wesołej arogancji, dziwacznej grozy i czarnego humoru, które znakomicie ze sobą współgrają. Zgadza się: mimo wielu ponurych elementów i założeń, produkcja chętnie uderza w humorystyczne nuty. Nie są to jednak głupawe rozładowywacze napięcia rodem z MCU, a naturalne, nieraz bezczelne, a czasem wręcz mroczne dowcipy. Cały ten miks lżejszego z cięższym, słodkiego z gorzkim sprawia, że „Martwi detektywi” nie tylko stają się atrakcyjną, różnorodną w przekazie rozrywką, lecz także nabierają swojej własnej, całkiem odświeżającej tożsamości.



Sandmanowa estetyka zderza się z neonami, punkiem i Constantine’ową grozą. Bohaterowie mają swoje charaktery, być może nieprzesadnie złożone, ale i dalekie od archetypów - nietypowo atrakcyjna, zdolna młoda obsada robi tu zresztą świetną robotę. Obok nadnaturalnych spraw mierzą się ze swoimi dramatami, nie są to jednak mdłe błachostki, a realistyczne zmagania, jak choćby pełna utrudnień droga do samopoznania. Istotnym elementem powieści jest fakt, że choć tytułowe postacie od dawna nie żyją i wydają się nieźle bawić, w gruncie rzeczy wciąż są nastolatkami, którzy nigdy nie zaznali pełni życia, którzy nigdy nie odnaleźli siebie. Przy okazji wspomnę, że więź Charlesa i Edwina to serce projektu: twórcy nie sprowadzili jej do zwykłego koleżeństwa, a rozrysowali je jak na trwającą dziesięciolecia relację przystało: to prawdziwa bliskość, wierność, lojalność, coś większego niż przyjaźń.



