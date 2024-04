2. sezon „Velmy” jest lepszy, ale twórcy i tak mają gdzieś widzów

Być może Max i twórcy postanowili machnąć ręką na aferę wokół „Velmy”, postawić na upór i konsekwencję oraz udawać, że wszystko jest w porządku, bo przecież serial swietnie się ogląda. A być może jest to świadoma strategia pod tytułem: brnijmy w to, znowu będzie głośno, to będą oglądać. I choć gryzie mi się to z wizerunkiem HBO, ten scenariusz brzmi bardziej prawdopodobnie: choć „Velma” jest najniżej ocenianą kreskówką w historii serwisu IMDb, po premierze cieszyła się bardzo wysoką oglądalnością, zaliczając najlepsze otwarcie animowanego serialu HBO Max Original. Wygląda na to, że nieważne, jak mówią, byleby oglądali.



„Velma” może i nie byłaby taka zła (niektóre wątki i główna intryga miały swoje momenty, do tego pewna doza absurdu potrafiła rozbawić), gdyby nie polityczne wojaże najniższej próby - sprzeczne z założeniami, na których wyrosły, prostackie i prymitywne, niesprawiedliwie ubliżające całym grupom społecznym. Nic dziwnego, że atak na serial miał formę kolektywną: w końcu udało mu się wkurzyć sympatyków obu stron światopoglądowej osi. Dickshaming, seksualizacja, poniżanie, bohaterowie, których trudno lubić (sama Velma jest nieempatyczna, samolubna i najzwyczajniej w świecie okropna). Kilka fajnych kreatywnych decyzji czy fakt, że poszczególne gagi trafiają w sedno, niczego nie ratuje.



A jak wyszło tym razem?



Czytaj więcej o nowinkach w serwisach streamingowych w Spider's Web: