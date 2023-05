Wielki pojedynek twardych rodziców na Netfliksie. Grochowska zmierzy się ze Schwarzeneggerem

Po tym, co dostaliśmy w minionych dniach, Netflix szykuje nam kolejny tydzień mocnych premier. W końcu w zeszły wtorek na platformie wylądował dokument o króliczku Playboya Annie Nicole Smith i dzień później dołączyła do niego opowieść o Conorze McGregorze, czyli, mówiąc w skrócie, był seks i była przemoc. A co serwis zaoferuje swoim użytkownikom w najbliższej przyszłości? Opowieści o rodzicach. Ale nie w formie ckliwych melodramatów, tylko napędzanej adrenaliną akcji. W dodatku za jedną z nich odpowiadają Polacy.



Dobrze nam już znana - i to z rozmaitych ról - Agnieszka Grochowska nie będzie się z nami pieścić, bo przecież grana przez nią bohaterka w "Dniu matki" ma porwanego syna do uratowania. Jako była agentka do zadań specjalnych NATO wykorzysta wszystkie swoje zabójcze umiejętności, aby sprowadzić go do domu. Jak sam tytuł wskazuje to idealny film na nadchodzące święto, dlatego pojawi się na platformie już dwa dni przed nim - 24 maja. Szykujcie się na ostrą jazdę bez trzymanki.



Czytaj także: