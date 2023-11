Nowy thriller Davida Finchera prosto z kin zmierza na Netfliksa. To prawdziwa petarda

"Zabójcę" co prawda doskonale ogląda się na wielkim ekranie, ale jeśli nie załapaliście się na seans w kinie, to zaraz będziecie mogli sprawdzić, jak wypada w na telewizorze bądź komputerze. W przyszły piątek trafi bowiem na Netfliksa. A co obejrzeć na platformie do tego czasu?



Miłośnicy kina akcji nie mogą przegapić dokumentu o Sylvestrze Stallone - "Sly". Ejtisowego herosa poznacie dzięki niemu od zupełnie innej strony. Produkcja opowiada bowiem, jak z nieudacznika przemienił się w legendę Hollywood. I, zapewniam was, tej historii najlepsi scenarzyści nie byliby w stanie wymyślić.