To będzie hitowy miesiąc na Netfliksie. Wśród nowości gratka dla fanów kina akcji

Niedługo po dokumencie o Sylvestrze Stallone spodziewajcie się kolejnego mocnego uderzenia od Netfliksa. Listopad to ten miesiąc, w którym David Fincher wraca do swoich gatunkowych korzeni. "Zabójca" wami wstrząśnie. To stylowy thriller z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Grany przez niego bohater zawala jedno zlecenie, przez co przyjdzie mu walczyć o swoje życie. Nie spodziewajcie się wartkiej akcji, a ściskającego za gardło mrocznego klimatu.



