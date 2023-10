Nowy thriller Netfliksa to jeden z filmów roku. Zrobił go David Fincher

Już sama czołówka odsyła nas do akcyjniaków z lat 90., które cieszyły się wzięciem w osiedlowych wypożyczalniach VHS. Dla fanów Davida Finchera to pierwszy sygnał, że reżyser po przerwie na "Manka" wraca do gatunkowych korzeni. I rzeczywiście "Zabójca" to przede wszystkim stylowy thriller. Prosta, wyjęta wprost z literatury groszowej narracja, coraz śmielej się tu rozgałęzia, wciągając nas w samonakręcającą się spiralę przemocy.



Grany przez Michaela Fassbendera zabójca to potomek "Samuraja". W swej pracy jest metodyczny i jak mantrę powtarza, że musi przewidywać, a improwizacja jest niedozwolona. Pracuje dla kogo chce, nie nazywa się patriotą, a jeśli sprawdza się w powierzonych mu zadaniach, to dlatego, że ma wszystko głęboko w rzyci. Chociaż kolejną akcję w pełni już przemyślał i poprzedził wielodniową, żmudną obserwacją, nagle dzieje się coś niespodziewanego. Kiedy szykuje się do strzału z karabinu snajperskiego, przed jego celem staje roznegliżowana kobieta. Tętno trochę mu skacze, ale pociąga za spust i... PUDŁO!



