Polski film globalnym hitem Netfliksa. Klucz do sukcesu tkwił w scenach dla dorosłych

Międzynarodowy sukces "Dzisiaj śpisz ze mną" to kolejny dowód na to, że Polska stała się dla Netfliksa fabryką globalnych hitów. Co chwilę jakaś rodzima produkcja rozbija bank popularności. Co najlepsze, każda z nich pochodzi praktycznie z innej parafii. Było "Jak pokochałam gangstera", był familijny "Za duży na bajki", a ostatnio nawet komedia romantyczna "Miłość do kwadratu jeszcze raz". Tytuł pierwszego szlagiera platformy z naszego kraju przypada jednak "365 dniom".



Czytaj także: