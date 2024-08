Co obejrzeć w oczekiwaniu na 3. sezon "Reachera"? Netflix wypełni pustkę

"Reacher" to adaptacja popularnej serii książek Lee Childa. Autor powieści nigdy Ameryki nie odkrywał. Od początku wykorzystywał on znany sztuce od zawsze (serio od zawsze, nawet w mitach się pojawia) trop fabularny. Oto nieznajomy przybywa do jakiegoś miejsca i zaprowadza w nim porządek. X muza chętnie ten motyw eksploatowała, najpierw w westernach, potem filmach akcji. Choć zabieg narracyjny wydaje się oklepany, wciąż działa na wyobraźnię widzów. Popularność serialu Amazon Prime Video jest tego najlepszym dowodem.



2. sezon "Reachera" zakończył się jeszcze w styczniu. Choć już na jego starcie wcielający się w główną rolę Alan Ritchson pozdrawiał fanów z planu nowej odsłony serialu, należy się jej spodziewać dopiero w 2025 roku. Jak już wiadomo, jej scenariusz powstał na podstawie "Siły perswazji" Lee Childa. Oznacza to, że główny bohater znowu będzie działał w pojedynkę, jak w pierwszych odcinkach produkcji. Zanim jednak ponownie zobaczymy, jak świetnie sobie radzi w walce z przestępcami na Amazon Prime Video, Netflix dostarczy nam film akcji oparty na podobnym koncepcie.