Twórcy netfliksowego odpowiednika "Reachera" mają problem, o który Amazon nie musi się martwić

„Nocny agent” - serial Netfliksa, który określany jest mianem Netfliksowego odpowiednika „Reachera” - doczeka się 2. sezonu. W tym tygodniu wystartowały zdjęcia do kontynuacji - przypomnę, że tytuł jest produkcją Sony Television zrealizowaną specjalnie na zlecenie streamingowego giganta. Ciepłe przyjęcie i olbrzymia popularność pierwszej części sprawiły, że zamówienie nowych odcinków było co najwyżej formalnością.



Serial jest adaptacją powieści Matthew Quirka. Shawn Ryan, twórca produkcji, chciał, by każdy z sezonów stanowił zamkniętą historię, choć poszczególne wątki planuje rozwijać i kontynuować na przestrzeni kilku serii (o ile ich realizacja dojdzie do skutku). Rzecz w tym, że kolejne epizody mają wykroczyć poza ramy powieści Quirka, oferując zupełnie nową opowieść.



