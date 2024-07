Alan Ritchson skończył już nowego "Reachera". Teraz szykuje się do roli, do której musi schudnąć

Alan Ritchson zasugerował, że jego praca nad 3. sezonem „Reachera” dobiegła końca - aktor przygotowuje się już do udziału w kolejnym projekcie pt. „Motor City”. W wyreżyserowanym przez Timura Bekmambetova thrillerze wcieli się w Johna Millera, człowieka z Detroit, którego właśnie zwolniono z więzienia. Mężczyzna wyrusza w podróż - jej celem jest brutalna zemsta na tych, którzy doprowadzili do jego uwięzienia.



Do tej roli artysta będzie musiał schudnąć. Zyska też nowy komplet uzębienia, długie włosy oraz kilka tatuaży.