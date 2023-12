Po "Reacherze" szukasz więcej filmów i seriali napompowanych akcją? Znajdziesz je na Amazonie

2. sezon "Reachera" zadebiutował właśnie na Amazon Prime Video. Już po udostępnionych trzech pierwszych odcinkach widać, że twórcy poszli ścieżką, którą zazwyczaj podążają sequele. Serial jest jeszcze większy, szybszy, brutalniejszy i zabawniejszy niż poprzednio. Trudno to sobie wyobrazić, ale rzeczywiście główny bohater w tańcu się tutaj nie pieści. Jak na oldschoolowego twardziela przystało, porozumiewa się ze wszystkimi językiem przemocy. Dlatego dopiero po utopieniu jednego z przeciwników w cemencie, zastanawia się, czy nie trzeba było zostawić go przy życiu, żeby mógł podsunąć jakiś trop do swojego zleceniodawcy.



