Tylko on potrafi ujarzmić Jacka Reachera. Rozmawiamy z Lee Childem

Test ekranowy wyglądał inaczej niż zwykle, bo odbywał się w czasie pandemii. Nie mogliśmy więc spotkać się wszyscy na żywo. Zamiast tego wykorzystaliśmy Zooma, do czego nie byłem początkowo przekonany. Szybko jednak doszedłem do wniosku, że to perfekcyjne rozwiązanie. Zobaczę aktora tak, jak będzie go widzieć publiczność. Od razu dowiem się, czy przykuwa uwagę, czy ma ten magnetyzm i charyzmę, na których mi zależy. On wszedł przed kamerkę, nawet jeszcze nic nie powiedział, nic nie zrobił - po prostu pojawił się na ekranie i od razu go sobie podporządkował. Pomyślałem wtedy: tak to on, to jest mój Jack Reacher.