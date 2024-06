Lista TOP 10 najpopularniejszych seriali Netfliksa w historii nieczęsto ulega zmianom. Produkcje, które na nią trafiają, muszą cieszyć się naprawdę wysokim wskaźnikiem oglądalności - dlatego też tytuły z samego szczytu rankingu bywają nietykalne przez długi, długi czas.



I o ile czołówka faktycznie pozostaje nietknięta, o tyle „na dole” doszło do wymiany. Do zestawienia wdarł się bowiem głośny „Reniferek” - miniserial, który od swojej premiery 11 kwietnia 2024 r. zebrał w sumie 84,5 mln wyświetleń, tym samym zajmując 10. miejsce wśród tych najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali platformy. Rzecz jasna moi wspiąć się jeszcze wyżej - o obecności i miejscu na liście decydują wyświetlenia w ciągu 91 pierwszych dni od debiutu w bibliotece streamingowego giganta.



W przypadku „Reniferka” jest to o tyle imponujące, że nie jest to twór wysokobudżetowy, długo i głośno promowany przez Netfliksa. Nie jest też częścią znanej franczyzy, nie reprezentuje żadnej popularnej marki. To niezależny tytuł, który po cichu debiutował w serwisie - dlatego też początkowo mało kto o nim mówił. Po skromnej premierze mogliśmy doświadczyć rozkwitu, wywołanego zapewne pierwszymi bardzo pozytywnymi reakcjami, szeptanym marketingiem oraz kontrowersjami, które miniserial wywołał.