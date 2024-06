Najlepsze seriale Max Original. TOP 10 znakomitych produkcji odcinkowych

Ta produkcja od Michaela Manna - który wyreżyserował pilotażowy odcinek, a w pozostałe tchnął swego ducha - adaptuje książkę Jake’a Adelsteina. Jake opowiedział w niej swoją niesamowitą dziennikarską historię, która okazała się znakomitym materiałem do ekranizacji. Tytuł zabiera nas do lat 90. XX wieku - wówczas młody Adelstein, w którego wciela się Ansel Elgort (to zdecydowanie najlepsza z jego ról) przybył do Tokio, by tam rozpocząć pracę dla jednej z największych miejscowych gazet. Początkowo mało kto traktuje go poważnie, a i jemu trudno jest wpasować się w tamtejsze warunki i prawa - w końcu jednak angażuje się w śledztwo dotyczące korupcji w tokijskiej policji oraz jej powiązań z przestępczym światem. Robi się niebezpiecznie... i fascynująco. Stylowe, wybornie napisane, wiarygodne i ekscytujące.