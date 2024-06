„Tatuażysta z Auschwitz” to „holo polo” pełną gębą. Widzieliśmy nowy serial SkyShowtime

Wątek jest poprowadzony poprawnie, nawet, choć może nie jest to najwłaściwsze określenie, uroczo, tak jak ma to miejsce w komediach romantycznych. I choć zdecydowanie ten wątek wypada lepiej niż w książce, to również jest wyjątkowo płaski. Warto jednak docenić pracę aktorską Anny Próchniak i Hauera-Kinga, bo oboje świetnie radzą sobie ze swoimi rolami i nieźle balansują między romansem a dramatem.



Niestety „Tatuażysta z Auschwitz” to niezbyt udany produkt. Rozumiem, że ma wszelkie możliwości, aby stać się hitem, być oglądanym i dyskutowanym, a może nawet przeżywanym, lecz ciągle będzie to jedynie produkt, efekt kalkulowania. I choć nie brakuje w tym serialu serca, to brak w nim pomysłu na to, aby opowiedzieć o życiu obozowym coś ponad szkolną wiedzę, aby spojrzeć na nie z choć trochę innej strony. Widać, że historia jest tu traktowana instrumentalnie.



Serial dostępny jest na SkyShowtime.