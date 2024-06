Jedna z najważniejszych premier tego roku jest już w Max. Widzieliśmy 4. sezon serialu "Skazana"

Zwroty akcji i pełna napięcia fabuła to coś, co z pewnością cechuje 1. odcinek 4. sezonu "Skazanej". Jeśli myśleliście, że bohaterowie nie mają już nic nowego do powiedzenia, to jesteście w błędzie - mają i to sporo. Choć trzeba przyznać, że pojawia się kilka dobrze znanych już motywów i można odnieść wrażenie, że to już się w serialu przewinęło. Mimo to zdecydowanie warto było czekać na tę produkcję i mam nadzieję, że jej finałowy sezon będzie godnym zwieńczeniem całego serialu, czego dowiemy się jeszcze w tym miesiącu.