To jest dopiero ciekawy przypadek. Netflix skasował ten serial, niedługo po tym, jak go uratował. Po pierwszym sezonie serwis przejął go z rąk Chillera. Zrealizował dwa kolejne sezony i postanowił się go pozbyć. To nie był jednak koniec historii "Slashera". Produkcja trafiła pod skrzydła platformy Shudder. Tam doczekała się kolejnych odcinków.