Netflix średnio pozbywa się jednego serialu w tygodniu. Sprawdź wszystkie skasowane produkcje

Mamy dopiero luty, a Netflix zdążył już skasować łącznie siedem seriali. To jeden tytuł na tydzień! Świetne tempo. Ale przecież już się do tego przyzwyczailiśmy. Nie jest to nowa strategia serwisu. Platforma od dawna seriami anuluje kolejne produkcje i nie zwraca uwagi na reakcje swoich użytkowników. Ostatnio mieliśmy tego świetny przykład. W końcu pierwszym do odstrzału w tym roku okazał się "1899" od twórców "Dark". Wywołało to burzę wśród internautów, o czym informowaliśmy w styczniu.



Narzekania w mediach społecznościowych i pisanie petycji to jedno, ale po tym jak w grudniu Netflix skasował "Warrior Nun" po udanym 2. sezonie, fani wyciągnęli cięższe działa. Zrzucili się bowiem na specjalny billboard, tuż obok siedziby platformy: