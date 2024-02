UOKiK nie odpuszcza Netfliksowi. Czeka na wyjaśnienia w sprawie zakazu dzielenia kont

Netflix bardzo długo zapowiadał walkę ze współdzieleniem kont. Początkowo były to czcze pogróżki, które w zeszłym roku zmieniły się w czyny. Minionego czerwca platforma wprowadziła (nie tylko) u nas dodatkowe opłaty za użytkowników korzystających z subskrypcji spoza jednego gospodarstwa domowego. Kosztuje to 9,99 zł/msc. za każdego takiego delikwenta. Przy pakiecie premium można dokupić jeden taki profil, a przy abonamencie premium już dwa.



Chociaż walka ze współdzieleniem kont opłaciła się Netfliksowi, nie znaczy to, że użytkownicy są zadowoleni. W ciągu zaledwie jednego miesiąca od wprowadzenia zakazu UOKiK otrzymał dwie skargi dotyczące nowej opłaty. Platforma ewidentnie jednak nie chce się z niej tłumaczyć.



