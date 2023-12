UOKiK przyjrzy się Netfliksowi, Amazonowi i innym subskrypcjom. Chodzi o podwyżki cen

Według przytaczanych przez UOKiK raportów BlueMedia i Digital Poland w 2022 roku 40 proc. Polaków korzystało z dostępu do filmów i seriali w ramach usług subskrypcji. W 2020 roku statystyczny Kowalski posiadał 3,9 subskrypcji, a już rok później miał ich 5,7. W ten sposób kupujemy nie tylko dostępy do interesujących nas tytułów na platformach VOD, ale też usługi dla domu (woda, prąd, gaz). Subskrypcje definiuje bowiem jedna cecha wspólna: regularne płatności, przy których operatorzy automatycznie pobierają opłatę z przypisanej do naszego konta karty płatniczej.



Ostatnio prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny wziął pod lupę umowy dotyczące usług w ramach pakietów Amazon Prime i Amazon Prime Video. Jak się okazało, w obowiązujących zapisach zamieszczono procedury umożliwiające jednostronną podwyżkę cen od nowego okresu rozliczeniowego. Mówiąc w uproszczeniu: podpisując umowę, użytkownik wyrażał milczącą zgodę, żeby Amazon EU i Amazon Digital UK informował o ewentualnej podwyżce, zamiast pytać, czy przy zmienionych kosztach chcemy kontynuować daną subskrypcję.



