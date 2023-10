Zakaz dzielenia kont to sukces. Netflix rośnie jak na drożdżach

W liście do inwestorów Netflix zapewnia, że pomimo walki ze współdzieleniem kont liczba anulowanych subskrypcji jest niewielka, co, jak czytamy w liście do inwestorów, przechodzi najśmielsze oczekiwania platformy. Zmuszanie użytkowników do opłacania własnych abonamentów, albo dokupienia domostwa w ramach już istniejącego, przełożyło się na spore przychody platformy w minionym kwartale.