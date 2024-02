Netflix planuje podnieść ceny? Tym razem podwyżki Polski nie ominą

Chociaż podwyżki sprzed kilku miesięcy nas ominęły, nie znaczy to, że Polscy użytkownicy Netfliksa mieli lekko. W końcu platforma postanowiła walczyć ze współdzieleniem kont na całym świecie. Podczas podawania wyników finansowych za IV kwartał 2023 r. Greg Peters uznał to za formę zastępczą dla tradycyjnych podwyżek. Zapowiedział też "powrót do standardowego" podejścia do kwestii podnoszenia cen abonamentu.



Zmiany w kosztach subskrypcji w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji wyszły Netfliksowi na dobre. Po słowach Grega Petersa akcje platformy więc skoczyły. A dodawał on, że serwis zamierza monitorować sytuację na innych rynkach, aby trafić w moment, kiedy jego treści będą miały odpowiednio wysoką wartość. Wtedy "poprosi subskrybentów, żeby płacili nieco więcej, w celu utrzymania maszyny produkcyjnej w ruchu".



