Netflix wykopał stary viral i zrobił z niego film true crime. Niby fajnie, ale czy potrzebnie?

"Autostopowicz z siekierą" to takie YouTube Rewind. W swoim nowym true crime’ie Netflix pokazuje nam, czym żył internet w 2013 roku. Viralowe atrakcje mają jednak efemeryczną naturę. Opinia publiczna szybko o nich zapomina, bo przecież zaraz pojawia się nowa aferka, kolejna drama, następna historia, której nie wymyśliliby hollywoodzcy scenarzyści. Jeśli więc nawet o Kaiu słyszeliście, to pewnie już go nie pamiętacie. A był on ucieleśnieniem ideałów Ameryki czasów kontestacji. On był like a rolling stone, bez stałego adresu i jakiegokolwiek celu. Po prostu przemierzał Stany Zjednoczone z torbą na plecach i cieszył się niczym nieograniczoną wolnością. Zero odpowiedzialności, zero potrzeb – tyko deska surfingowa i narkotyki były mu w głowie. Pełny chill.



Kai stał się bohaterem internetu, kiedy uratował życie ofierze kierowcy ciężarówki, który wykrzykiwał rasistowskie hasła i podawał się za Jezusa Chrystusa. Chłopak przyłożył agresorowi kilka razy siekierą w łeb. Skąd miał siekierę? Bezdomni tak się teraz bronią? – te pytania nikomu nie przeszły przez głowę. Gdy tylko dziennikarz telewizyjny zamieścił w internecie pełny wywiad z charyzmatycznym chłopakiem, świat oszalał na punkcie tajemniczego autostopowicza. Wszyscy cieszyli się, że znalazł się we właściwym miejscu i czasie. Media z całego globu zabijały się, aby zdobyć do niego kontakt, chciano zrobić z nim reality show, uszczknąć sobie coś z jego pięciu minut sławy. On nawet się na to zgodził, ale, jak to zwykle bywa "wszystko było dobrze, aż w końcu przestało".