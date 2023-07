Netflix na celowniku UOKiK-u. Urząd może nałożyć na platformę wysoką karę

Po wielu latach przymykania oczu i gróźb wejścia na wojenną ścieżkę, Netflix przestał tolerować - jego zdaniem - nieuczciwych użytkowników. W naszym kraju od ponad miesiąca ostro walczy ze współdzieleniem hasła, blokując dostęp do aplikacji na telewizorach, logujących się na dane konto z innej sieci niż ta wskazana, jako główne gospodarstwo domowe (w bezpośredniej subskrypcji można dokupić dostęp dla dodatkowego użytkownika w cenie 9,99 zł miesięcznie).



Chociaż Netflix obiecał, że walka ze współdzieleniem kont będzie bezbolesna dla uczciwych użytkowników, nie do końca okazuje się to prawdą. Problemy mogą bowiem pojawić się już, kiedy korzystamy z platformy w obrębie jednego gospodarstwa domowego, ale na urządzeniach podłączonych do sieci z różnych routerów. Można je co prawda obejść, raz na miesiąc łącząc się danym urządzeniem z siecią głównego gospodarstwa domowego, ale to wciąż będzie uciążliwe.



