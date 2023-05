Netflix ucina współdzielenie kont. Jak to wygląda u konkurencji?

Według danych samego Netfliksa ponad 100 mln gospodarstw domowych na całym świecie dzieli się swoimi kontami, chociaż regulamin serwisu jasno wskazuje, że nie powinno się tego robić. Trudne to do tej pory nie było, bo przecież wystarczyło z paczką znajomych zrzucić się na pakiet premium za 60 zł/msc. i można było do woli korzystać z platformy na czterech urządzeniach jednocześnie w różnych miejscach Polski. Teraz nie będzie to już takie proste.



Netflix nie daje dużego pola do popisu osobom, które współdzielą konto z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego. Mogą przenieść profil na własne, nowe konto, albo płacić za każdego dodatkowego użytkownika 9,99 zł. Platforma zamierza to egzekwować, bo chociaż kiedyś pisała w swoich mediach społecznościowych, że miłość to dzielenie się hasłem, teraz zaciekłą walkę z tą miłością usprawiedliwia chęcią "inwestowania we wspaniałe nowe filmy i seriale".



Czytaj także: