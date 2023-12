Nicolas Cage chce skończyć z kinem. Ma na siebie nowy pomysł

Nicolas Cage przyznał, że nie ogląda zbyt wiele telewizji, ale w zeszłym roku syn w końcu przekonał go do obejrzenia „Breaking Bad”. Aktor nazwał serial „wspaniałym” i stwierdził, że dzięki niemu zainteresował się epizodyczną pracą wysokiej jakości.



W niedawnym wywiadzie artysta oświadczył, że chce już grać tylko w telewizji - chyba, że otrzyma szansę na coś wyjątkowego, na przykład powrót do jednej ze swoich ulubionych ról, np. w kontynuacjach „Face/Off” lub „Ghost Ridera”.