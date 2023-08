Ostra jazda z Nicolasem Cage'em. 5 powodów, aby obejrzeć nowy film z aktorem

Twórcy nie marnują ani chwili. W kilkuminutowej ekspozycji poznajemy mężczyznę, pędzącego na złamanie karku do szpitala, w którym rodzi jego żona. Gdy tylko dojeżdża na miejsce, do jego samochodu wchodzi obcy mężczyzna i grozi mu bronią. "Jedź!" - rozkazuje mu. I rzeczywiście początkowo wydaje się, że mamy do czynienia z filmem o dwóch facetach w aucie. Jadą i gadają. Ale jest w tym jakiś niepokój, jakaś tajemnica buzująca na ekranie. Bo Nicolas Cage w roli pasażera mówi zagadkami, wybałuszając jednocześnie oczy i wykrzywiając twarz w groteskowych uśmiechach. W dodatku jego czerwone włosy nadają mu diabelskiej aury.