To było coś nowego. Zaprzyjaźniłem się z tym, ale musiałem zmienić nastawienie. Pomyślałem, że może to zachęci innych do obejrzenia moich filmów. Ale nie miałem nad tym kontroli. To samo dzieje się z Paulem w filmie "Dream Scenario". On nie ma kontroli nad niewytłumaczalnym zjawiskiem

- powiedział.